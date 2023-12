Smartphone Samsung Galaxy A14 na cor prata - Reprodução / Amazon

Smartphone Samsung Galaxy A14 na cor prataReprodução / Amazon

Publicado 15/12/2023 15:00

No frenesi de buscas por aparelhos tecnológicos nesta reta final do ano, o Samsung Galaxy A14 retorna ao foco do consumidor com uma oferta irresistível nesta sexta-feira (15): um desconto arrebatador de R$730 na gigante do e-commerce, Amazon. Uma verdadeira festa para os entusiastas da inovação e para os que prezam por uma economia inteligente, sendo, inclusive, opção de presente para este Natal.