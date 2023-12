Caixa térmica Mor de 26L na cor vermelha para o verão - Reprodução / Amazon

Caixa térmica Mor de 26L na cor vermelha para o verão Reprodução / Amazon

Publicado 29/12/2023 16:00

Com a chegada do verão, nada melhor do que aproveitar as altas temperaturas com produtos que garantem o máximo de conforto e diversão. E se você está em busca de ofertas imperdíveis, a Amazon tem a solução ideal! Por tempo limitado, diversos artigos essenciais para amenizar o calor estão com descontos incríveis, chegando a até 45% OFF.

Vamos conferir algumas dessas ofertas irresistíveis de verão?

Para manter suas bebidas geladas em qualquer lugar, a “ Caixa térmica 26L Mor ” está com um desconto especial de 36%, saindo por apenas R$117,81. Ideal para dias na praia, camping ou viagens longas, essa caixa térmica é desenvolvida com material de alta qualidade, garantindo durabilidade e eficiência. Com capacidade para armazenar 35 latinhas de 350ml ou 5 garrafas pet de 2 litros deitadas, ela é perfeita para garantir a diversão com amigos e familiares.

Já a “ Garrafa térmica inox 591ml Contigo ” está com desconto de 45%, custando apenas R$83,11. Com a promessa de manter suas bebidas geladas por até 24 horas e quentes por até 10 horas, a Matternhorn é a companhia ideal para lidar com as variações de temperatura.

Para a diversão da criançada, a “ Piscina 1000L retangular Mor ” está com um desconto de 38%, saindo por R$189,99. Desenvolvida pensando no bem-estar e na segurança dos pequenos, essa piscina possui estrutura em aço com acabamento em pintura epóxi, garantindo resistência e durabilidade. A lona em PVC com estampas aquáticas convida as crianças a brincarem por horas a fio, tornando os momentos de lazer ainda mais especiais.

E para garantir que as noites de verão sejam mais agradáveis, o “ Ventilador de mesa Mondial ” está com preço especial de R$139,90. Com 30cm de diâmetro e 6 pás, o VSP-30-AP proporciona um ambiente mais refrescante e agradável. Além disso, o sistema de ventilação da Mondial garante baixo nível de ruído, assegurando um sono tranquilo.

E não se preocupe com a entrega! A Amazon oferece a opção de entrega gratuita, garantindo que seus produtos cheguem com segurança e comodidade à sua porta para amenizar as temperaturas deste verão.