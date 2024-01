Chinelo Havaianas para curtir os dias de sol e praia - Reprodução / Pixabay

Publicado 03/01/2024 16:00

O calor chegou com força total! E nada melhor do que aproveitar os dias ensolarados com muito estilo e conforto. Se você é fã de Havaianas, prepare-se para uma notícia incrível: os chinelos mais amados do Brasil estão com descontos imperdíveis, chegando a até 30% OFF. É a oportunidade perfeita para renovar sua coleção e desfilar por aí com os modelos mais variados e coloridos.

Havaianas, destaca-se o clássico " Entre as ofertas irresistíveis de, destaca-se o clássico " Chinelo Havaianas Brasil ", agora a partir de R$34,68. Criado em homenagem à Copa do Mundo de 98, esse modelo conquistou não só os brasileiros, mas também ganhou admiradores pelo mundo afora. Além do conforto inigualável, a presença da bandeira do Brasil e o filete colorido na sola dão o toque especial que o tornou parte essencial da nossa cultura, assim como o açaí, o chope, a caipirinha e, é claro, a praia.

Mas se você busca uma opção mais delicada, a " Rasteira You Saint Tropez Colors Havaianas " é a escolha perfeita, com preços a partir de R$29,83. Com uma tira horizontal em tecido que lembra um elegante laço, essa rasteirinha surpreende pelo formato e material. Suas cores vibrantes traduzem a energia do verão em qualquer estação do ano, elevando o visual em diversas situações.

Já para os amantes das estampas tropicais, o " Chinelo Havaianas Top Tropical Vibes " é uma opção que une o conforto consagrado da marca com estampas de tucanos na sola. Com preços a partir de R$39,99, esse modelo é perfeito para quem quer adicionar um toque de tropicalidade ao visual, disponível em uma cartela de cores variadas.