Ar-condicionados estão em oferta de verão Reprodução / iStock

Publicado 04/01/2024 16:00

Com a chegada do verão e as temperaturas nas alturas, a busca por maneiras eficientes de se refrescar torna-se uma prioridade para muitos. Pensando nisso, trouxemos uma seleção especial de ar-condicionados com preços irresistíveis na Amazon, válidos a partir desta quinta-feira (4).

ar-condicionados perfeitamente dimensionado para climatizar quartos, salas de estar ou escritórios, proporcionando um oásis de frescor e conforto. Sua eficiência energética aliada a um design moderno e clean fazem dele não apenas um aparelho, mas um verdadeiro upgrade no seu estilo de vida. Para aqueles que buscam um refúgio do calor com eficiência, o " Ar-condicionado split 9.000 BTUs Agratto " é uma opção irresistível, disponível por apenas R$2.377,66. Com uma capacidade excepcional de 9.000 BTUs, esse é um dos modelos deperfeitamente dimensionado para climatizar quartos, salas de estar ou escritórios, proporcionando um oásis de frescor e conforto. Sua eficiência energética aliada a um design moderno e clean fazem dele não apenas um aparelho, mas um verdadeiro upgrade no seu estilo de vida.

Outra opção em destaque é o " Ar-condicionado split 9.000 BTUs Springer Midea ", agora por apenas R$2.532,83. Com tecnologia Gold Fin na condensadora para maior durabilidade, “Modo Turbo” para resfriamento rápido e fluido refrigerante ecológico R32, esse modelo oferece conforto e eficiência para residências e escritórios. Além disso, o filtro com íons de prata proporciona ar puro e saudável, enquanto recursos como “Timer Fácil” e “Função Oscilar” tornam o uso ainda mais conveniente.

Já para quem busca mais potência, o " Ar-condicionado split Samsung Digital Inverter Ultra de 12.000 BTUs " está em super oferta por R$2.850. Com até 73% de economia de energia, resfriamento 43% mais rápido e um compressor digital inverter mais silencioso, esse modelo proporciona conforto, ar puro e eficiência energética. Com 10 anos de garantia no compressor, filtro antibacteriano poderoso e recursos como “Modo GoodSleep” e ‘Limpeza Automática Auto Clean”, a experiência de climatização atinge níveis superiores, sendo um investimento a longo prazo.