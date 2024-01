Livros de inglês e espanhol estão em promoção - Reprodução / Freepik

Livros de inglês e espanhol estão em promoçãoReprodução / Freepik

Publicado 22/01/2024 16:00

Uma oportunidade de enriquecimento cultural está surgindo para aqueles interessados em aprimorar seus conhecimentos em inglês e espanhol. Uma seleção de livros de idiomas está em promoção na Amazon, oferecendo uma abordagem envolvente para a aprendizagem a preços acessíveis.

inglês. Com fatos intrigantes, fotografias cativantes e vídeos da vida real, o material oferece uma consolidação abrangente do conteúdo apresentado no Livro do Aluno. Seções de avaliação e um dicionário ilustrado em cores proporcionam uma abordagem completa ao aprendizado. Dentre as opções, destaca-se " Guess What. 3 - Workbook With Online Resource ", disponível por R$140,52. Esse livro, dividido em seis níveis, convida os leitores a explorarem o mundo enquanto aprimoram suas habilidades em. Com fatos intrigantes, fotografias cativantes e vídeos da vida real, o material oferece uma consolidação abrangente do conteúdo apresentado no Livro do Aluno. Seções de avaliação e um dicionário ilustrado em cores proporcionam uma abordagem completa ao aprendizado.

Outra alternativa é o " Guess What. 2 - Student´s Book ", agora por R$166. Com uma abordagem altamente fotográfica, o livro busca envolver os leitores em uma jornada de descobertas enquanto aprendem inglês. Diálogos contextuais, canções e atividades diversas contribuem para uma experiência de aprendizagem abrangente, estimulando não apenas o domínio do idioma, mas também o pensamento crítico.

Já para aqueles interessados na língua espanhola, o " Ventana 2 - Libro del Alumno " está com desconto por R$169,93. Parte de uma coleção em quatro volumes, o livro visa desenvolver as competências necessárias à comunicação na língua espanhola. O trabalho com textos variados e as quatro habilidades linguísticas fundamentais (leitura, escrita, escuta e fala) contribui para a formação integral do aluno.