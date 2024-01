Jogo de frigideiras Tramontina da linha Caribe - Reprodução / Amazon

Jogo de frigideiras Tramontina da linha CaribeReprodução / Amazon

Publicado 23/01/2024 16:00

As frigideiraspossuem um corpo de alumínio com espessura ideal, garantindo um cozimento rápido e uniforme para suas criações culinárias. O diferencial, porém, fica por conta do revestimento interno do antiaderente Starflon Max , que não gruda, é fácil de limpar, mais durável e o melhor de tudo: não é prejudicial à saúde, sendo livre de PFOA. O revestimento externo de poliéster ainda confere um toque de elegância às suas panelas.