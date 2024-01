Brinde com diferentes modelos de copo Stanley - Reprodução / Amazon

Publicado 27/01/2024 09:00

Em meio ao calor do verão, a Amazon traz uma oferta irresistível que promete agradar a todos os amantes de aventura e descontração: os famosos Copos Stanley estão de volta com descontos imperdíveis. Para os apreciadores de uma boa cerveja gelada, o copo térmico de cerveja Stanley de 473ml está com uma promoção especial, custando agora R$117,49, o que representa um desconto significativo de R$48. Essa é a oportunidade perfeita para garantir um companheiro resistente, durável e atemporal, mantendo a temperatura da sua bebida por até 4 horas.

Stanley a escolha ideal para momentos de lazer, seja com amigos nos finais de semana ou relaxando em casa. Mas se você busca uma experiência mais completa, o copo térmico de cerveja com tampa Stanley está em oferta por R$165,90. Além da qualidade reconhecida da marca, esse copo robusto e durável preserva a temperatura da cerveja por até 4,5 horas. A tampa contra derramamentos e sujeiras, juntamente com o abridor de garrafas acoplado, tornam o copoa escolha ideal para momentos de lazer, seja com amigos nos finais de semana ou relaxando em casa.

Já para aqueles que desejam um companheiro versátil em todas as horas do dia, o copo térmico Everyday Stanley , em promoção por R$140,79, é a opção perfeita. Seja para explorar novos lugares ou para momentos mais tranquilos em casa, esse copo térmico atende a todas as demandas, mantendo a temperatura da sua bebida por até 5 horas. Feito de aço 18/8, ele suporta tanto líquidos quentes quanto gelados, proporcionando versatilidade para desfrutar de vinhos, drinks refrescantes, sucos ou refrigerantes.