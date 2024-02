Apple Watch Series 7 - Reprodução / Apple

Publicado 01/02/2024 16:00

Se você é apaixonado por tecnologia, a notícia que temos para você vai além de qualquer expectativa: o renomado Apple Watch Series 7 , conhecido por suas inovações poderosas, está com um desconto incrível de 42% na Amazon , como parte do aguardado Saldão do Cliente da gigante do varejo online.

E podemos dizer que o Watch Series 7 não é apenas um relógio, trata-se de um dispositivo completo para o seu bem-estar. Equipado com sensores e aplicativos de última geração, esse smartwatch dapermite medir o nível de oxigênio no sangue, monitorar o sono e até acionar ajuda em caso de queda. Seu design elegante e a tela retina sempre ativa garantem ainda não apenas funcionalidade, mas também estilo.

Além disso, a conectividade celular do Apple Watch Series 7 proporciona independência do iPhone. Dessa forma é possível enviar mensagens, fazer ligações, ouvir músicas e podcasts em streaming, tudo sem precisar do smartphone por perto. A praticidade está literalmente ao alcance do pulso do usuário.