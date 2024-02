Câmera digital cyber shot - Reprodução / Freepik

Publicado 03/02/2024 09:00

Às vésperas do Carnaval, uma nova tendência está movimentando a escolha dos foliões por uma ferramenta “antiga”, mas que costuma voltar à moda durante a folia de momo: a câmera digital cyber shot . Com um preço mais acessível e uma abordagem inteligente, esse é um tipo de câmera que promete garantir cliques incríveis durante a festa, tornando-se a opção ideal para quem busca registrar os momentos sem abrir mão da segurança e praticidade.

Diferentemente dos smartphones, frequentemente utilizados para documentar os desfiles e blocos, a cyber shot destaca-se como uma alternativa mais econômica e segura. Os foliões estão percebendo que optar por uma câmera digital dedicada para capturar os momentos efêmeros do Carnaval é uma escolha prevenida, considerando os riscos comuns de danos, perdas e roubos que um dispositivo móvel está suscetível no meio da agitação carnavalesca.

Nesse cenário, destaca-se o modelo " Homesen câmera digital Cyber Shot ", disponível por apenas R$261,89 na Amazon - nas compras internacionais, mas com frete gratuito. Essa câmera não só se destaca pelo seu preço acessível, mas também pela qualidade técnica, suportando resolução de vídeo em 4K e imagens de 48 megapixels. Com um zoom digital de 16X e uma tela IPS de 2,4 polegadas, a cyber shot em questão proporciona uma experiência única de captura, permitindo que os foliões registrem cada detalhe do Carnaval.