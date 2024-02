Artigos de praia estão em promoção por tempo limitado na Amazon - Reprodução / Freepik

Publicado 05/02/2024 16:00

Com a chegada dos dias ensolarados, a busca por momentos relaxantes à beira-mar se intensifica. E para garantir que essas experiências sejam perfeitas, O Dia Mais selecionou opções de artigos de praia que prometem transformar positivamente seus momentos sob o sol.

praia, a Para manter suas bebidas geladas durante toda a jornada na, a caixa térmica de 26 litros da Mor é um item indispensável. Com 39% de desconto, agora por R$84,99, essa caixa térmica é desenvolvida com material 100% virgem, atóxico e sem odor, garantindo qualidade e durabilidade. Suas dimensões internas permitem armazenar até 35 latinhas de 350ml ou 5 garrafas pet de 2 litros deitadas. A alça ainda prática facilita o transporte, proporcionando bebidas geladinhas para reuniões com amigos ou familiares.

Mas se você é daqueles que preservam o estilo aventureiro sem abrir mão da descontração, o copo térmico para cerveja é perfeito. Com 33% de desconto, agora por R$29,90, esse copo resistente e durável mantém a cerveja gelada até o último gole, com preservação térmica de até 4 horas. Sua capacidade de 473ml garante momentos de pura satisfação.

Já para relaxar com conforto à beira-mar, a cadeira de praia em alumínio Bel Fix é uma escolha ideal. Com 59% de desconto, agora por R$80,04, essa cadeira em alumínio com tela 100% polietileno suporta até 90 kg. Ideal para momentos de descanso e lazer, ela está disponível em cores sortidas.

Ainda dá para se proteger do sol com estilo, usando o guarda-sol Bagum Bel Fix , em oferta exclusiva por R$139,66. Com vara de madeira, cobertura em Bagum e sacola tiracolo, esse guarda-sol é uma opção prática e elegante para os dias ensolarados.

E que tal uma piscina inflável para refrescar os dias quentes? A piscina inflável 2,4L Mor , em oferta exclusiva por R$205,90, é fácil de montar, sem estrutura rígida, evitando quinas perigosas. A lona reforçada com tela tramada, por sua vez, proporciona maior resistência ao produto - e o kit inclui válvula de deságue e kit reparo.

Além dessas ofertas, a compra feita pela Amazon garante a entrega gratuita para alguns dos artigos de praia citados nesta reportagem, para que você aproveite ao máximo esses momentos de lazer.