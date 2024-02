Família se preparando para pegar a estrada no Carnaval - Reprodução / Freepik

Família se preparando para pegar a estrada no Carnaval Reprodução / Freepik

Publicado 09/02/2024 16:00

Manutenção dos pneus

Pneus desgastados podem comprometer a segurança da sua viagem de Carnaval. Sem os sulcos adequados, há risco de perda de aderência em frenagens ou em pistas molhadas, caso chova. Mantenha os pneus bem calibrados, seguindo as recomendações da fabricante.

E no clima das ofertas de Carnaval, é possível conferir o pneu Pirelli aro 14 em promoção por R$332,10 na Amazon, além do pneu Firestone aro 16 - o mais vendido - por R$416,13.

Iluminação eficiente

Cuidados com o óleo

Antes de cair na folia, faça ainda a devida manutenção do óleo do seu veículo. Recomendada a cada seis meses ou 5 mil quilômetros rodados, essa prática mantém o motor funcionando em sintonia. Aproveite as ofertas especiais da semana, como o óleo semissintético Ipiranga por R$41,30 (1L) , indicado para Fiat, Volkswagen e Chevrolet. Já o óleo AcDelco para motores antigos também está com 20% de desconto, saindo por R$25,90.