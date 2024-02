Removedor de pelos para pets - Reprodução / Freepik

Publicado 19/02/2024 16:00

Os pelos soltos dos adorados pets podem ser uma preocupação constante para muitos donos. Não é incomum encontrar fios espalhados pela casa, nos móveis, tapetes e roupas. No entanto, existem alternativas eficazes para lidar com essa situação e manter a casa limpa e os animais confortáveis.

Outra alternativa é a " escova tira pelos Lyruca ", disponível por R$33,95 na Amazon. Essa escova autolimpante é uma solução prática e eficiente para manter a pelagem do pet macia, sedosa e livre de nós. Com cerdas especiais e um mecanismo de autolimpeza integrado, proporciona uma experiência de escovação sem complicações, garantindo resultados incríveis com apenas alguns movimentos.