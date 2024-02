Mini projetor da marca Salange - Reprodução / Amazon

Mini projetor da marca SalangeReprodução / Amazon

Publicado 15/02/2024 16:00

Com especificações impressionantes, o mini projetor da Salange oferece suporte a AirPlay e MiraCast, garantindo uma fácil conectividade com dispositivos móveis e computadores. Sua tecnologia Wi-Fi 6 5Ghz e 2.4Ghz evita travamentos durante a reprodução de conteúdo, proporcionando uma experiência fluida e sem interrupções.

O dispositivo também se destaca pelo Bluetooth 5.0, que facilita a conexão com barras de som, alto-falantes e fones de ouvido Bluetooth, ampliando as opções de áudio disponíveis para o usuário. Equipado com um chip Android inteligente H713 e 1 GB + 8GB de espaço de armazenamento ROM, o mini projetor já vem pré-instalado com o sistema Android 11.0 inteligente e a Google Play Store, oferecendo acesso a uma variedade de aplicativos e conteúdos.