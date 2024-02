Câmera inteligente Intelbras iM3 - Reprodução / Amazon

Câmera inteligente Intelbras iM3Reprodução / Amazon

Publicado 17/02/2024 09:00

Para os entusiastas da tecnologia e da segurança residencial, uma oportunidade imperdível está em curso neste momento: a marca de referência Intelbras lançou uma promoção relâmpago para sua câmera inteligente, com um desconto especial de R$110 na Amazon - por tempo limitado.

câmera de monitoramento em questão, E o modelo dede monitoramento em questão, iM3 , é uma verdadeira revolução no quesito segurança doméstica. Compatível com a assistente virtual Alexa , oferece uma integração perfeita com outros dispositivos inteligentes da casa. Possui ainda um slot para cartão micro SD, permitindo o armazenamento local de até 32GB de imagens e vídeos.

A conectividade Wi-Fi dessa câmera de segurança garante acesso remoto em tempo real, possibilitando visualização da residência de qualquer lugar do mundo através do aplicativo Mibo Cam. Sua imagem Full HD e visão noturna de até 10 metros garantem também uma vigilância eficaz, mesmo em condições de baixa luminosidade.

Mas as características impressionantes não param por aí: com notificações por movimento e áudio bidirecional, o usuário fica sempre alerta e pode interagir com quem estiver na casa, mesmo estando longe. O amplo campo de visão de 131° cobre uma área extensa, enquanto a gravação em nuvem ou no cartão MicroSD de até 256GB garante o armazenamento seguro de todas as imagens.