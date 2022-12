Echo Dot é aliada em tarefas do dia a dia - Reprodução / Freepik

Publicado 12/12/2022 16:00

Um simples comando de voz e está feita a lista de compras para o supermercado. Ou mais: programar os horários exatos para as luzes da casa ligar e desligar é tarefa fácil para a Alexa.

A inteligência artificial da Amazon já pode ser conectada a diversos dispositivos smart, deixando as tarefas do dia a dia de quem conta com a ajuda damais fáceis. Aparelhos como o Echo Dot 4ª Geração - com a inteligência artificial - vem ainda com um design de áudio que tem um direcionamento frontal e garante graves mais fortes na sonoridade do ambiente.