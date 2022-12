Smart Lâmpada tem tecnologia que economiza energia - Divulgação / Positivo

Smart Lâmpada tem tecnologia que economiza energiaDivulgação / Positivo

Publicado 11/12/2022 11:00

Inteligente e conectada ao wi-fi. Controla a temperatura, liga e desliga automaticamente. Uma Smart Lâmpada é a praticidade que você precisa, mas talvez ainda não saiba.

De fácil instalação, o aparelho costuma vir com um aplicativo para smartphone, por onde todas as configurações devem ser feitas. O processo, simples e intuitivo, possibilita a conexão da Smart Lâmpada com inteligências artificiais como a Alexa e Google Assistente.

A partir do pareamento, é possível controlar tudo por comando de voz, sem a necessidade de levantar para apertar interruptores. Outra importante função destacada pelos consumidores de Smart Lâmpada é o agendamento de atividades, em que a iluminação de um ambiente passa a funcionar a partir de um horário programado - economizando energia.