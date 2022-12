Chegada da alta estação aumenta as buscas por ventilador - Reprodução / Freepik

Publicado 10/12/2022 09:00

A temperatura subiu! E com a proximidade do verão, vem chegando também o calor. A alta estação abre um período de festas e férias, com praias e clubes lotados. Mas, para quem fica em casa, pode ser o momento de aumentar a potência do ventilador - ou quem sabe de comprar um novo.

Com o suor escorrendo nos rosto dos usuários, as buscas pelos termos “ventilador” e “ar-condicionado” dispararam no Google. Alguns termos derivados, como “mini ventilador", já apresentam uma crescente superior aos 60% (no comparativo com o último mês).