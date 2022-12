Bicicleta é saúde e economia para quem pedala - Reprodução / Freepik

Publicado 07/12/2022 16:00

Magrelas e leves no peso, gigantes e pesadas quando tratamos da diminuição do impacto ambiental. Seja para o esporte, mobilidade ou lazer, uma bicicleta pode ser a grande aliada de quem vive um cotidiano urbano.

Seus usos são os mais diversos, com marcas e modelos que acompanham a necessidade de cada ciclista. No ano passado, foram 749 mil novas unidades vendidas no Brasil - segundo a associação brasileira dos fabricantes de motocicletas, bicicletas e similares (Abraciclo). Um número menor do que o da venda de automóveis em 2021, mas importante na crescente da adoção de novos estilos de vida com o uso rotineiro da bicicleta.

Pedalar movimenta o corpo, gasta calorias e estimula a liberação dos hormônios que nos tornam felizes. Como alternativa aos automóveis, uma bicicleta permite ainda que trajetos sejam feitos com mais velocidade e sem emitir nenhum gás danoso ao planeta - além do custo ser bem menor.