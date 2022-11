Sodastream é economia para o bolso e meio ambiente - Reprodução / Amazon

Sodastream é economia para o bolso e meio ambienteReprodução / Amazon

Publicado 30/11/2022 16:00

Um só aparelho, múltiplas possibilidades. O Sodastream é o eletroportátil perfeito para quem gosta de beber água com gás, refrigerantes ou drinks. A tecnologia que acrescenta gás aos líquidos promete economia e praticidade.

Ter um Sodastream em casa é conseguir obter uma bebida refrescante em poucos minutos, apertando apenas um botão. Em oferta no site da Amazon , o eletroportátil representa ainda umasignificante no uso de garrafas pets - já que vem com a própria garrafa de vidro reutilizável.