Glória Groove é atração confirmada na segunda edição do Ray-Ban ocupa - Reprodução / Facebook

Glória Groove é atração confirmada na segunda edição do Ray-Ban ocupaReprodução / Facebook

Publicado 29/11/2022 16:00

Arte, consumo e experiência. A Ray-Ban posiciona a sua marca e traz para São Paulo uma ocupação que contará com performances e apresentações musicais. O Ray-Ban Ocupa acontece neste sábado (3), no Teatro Oficina, já estando com todos os ingressos esgotados.

Ray-Ban, que chegou aos 85 anos com Sucedendo a primeira edição, o evento deste ano contará com a participação de atrações como Glória Groove, Tássia Reis e DJ Mulú. A proposta é reforçar a originalidade da, que chegou aos 85 anos com modelos de óculos modernos e originais

Com o Ray-Ban Ocupa, a marca se mostra como uma das maiores em ações de brand experience deste segundo semestre de 2022, expressando a autenticidade e atitude, além de se destacar entre os consumidores.