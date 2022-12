Marca investe em modelo premium de capacete - Reprodução / Freepik

Publicado 01/12/2022 16:00

Seu uso é obrigatório e ajuda a salvar vidas. Para quem pilota uma motocicleta, um bom capacete pode fazer toda a diferença na hora de se descolar. E, pensando no bem estar do motociclista, algumas marcas vêm apostando em modelos premium do equipamento, unindo beleza, conforto e funcionalidade.

É o caso da Bieffe, que escolheu o ator Felipe Titto para estrelar a campanha de lançamento dos três novos modelos da marca. No segmento de capacete premium, chegam ao mercado o B12 Strada, o 3Sport Flag e Allegro VTR, cada um indicado para um tipo de situação diferente.

O capacete B12 Strada, disponível no marketing place da Amazon , conta com uma visão ampliada através do campo estendido. A proteção do equipamento é feita pela viseira de 2mm e 3mm nas extremidades, com tratamento antirisco. A ventilação interna é proporcionada a partir do direct sliding, que conta com entradas de ar superiores e inferiores.