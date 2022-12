Tecnologia do Fire Stick permite controle por comando de voz - Reprodução / Amazon

Edu Rolemberg erolemberg@adverge.com.br

Publicado 05/12/2022 16:00

Um aparelho conectado e o televisor vira Smart: é isso que o Fire Stick vai fazer com aquela sua TV que já virou quase obsoleta. A tecnologia da Amazon tem em suas configurações uma ampla variedade de aplicativos e serviços de streaming. Tudo o que você vai precisar fazer será encaixar o dispositivo na entrada HDMI.

Prime Video, Netflix, YouTube, Disney+, Amazon Music, Spotify e Vivo Play são só alguns dos serviços disponíveis. Além da qualidade full HD, o Fire Stick vem com um controle remoto que pode ser comandado por voz, utilizando a tecnologia da inteligência artificial Alexa.

Ainda é possível ouvir músicas e assistir TV ao vivo com o aparelho. No site da Amazon, oestá disponível a partir de R$217,55 , com frete grátis e parcelamento em até 11 vezes sem juros. A oferta é por tempo limitado.