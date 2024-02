Smart lâmpadas LED modelo Avant NEO compatível com a Alexa - Reprodução / Amazon

Smart lâmpadas LED modelo Avant NEO compatível com a AlexaReprodução / Amazon

Publicado 29/02/2024 16:00

Nesta quinta-feira (29), a Amazon traz uma oferta imperdível para quem busca modernizar e tornar mais prático o controle da iluminação em casa. Trata-se do pacote de 3 smart lâmpadas LED compatíveis com a Alexa, pelo valor de R$127 . Essas lâmpadas inteligentes, do modelo Avant NEO, representam a linha de frente em tecnologia de iluminação, oferecendo uma solução versátil e eficiente para diversos ambientes internos.

Com uma instalação simples e rápida, as lâmpadas Avant NEO se integram facilmente à rede elétrica e a qualquer dispositivo móvel, através do aplicativo gratuito disponível na Google Play ou Apple Store. Compatíveis com redes Wi-Fi de 2,4GHz e com a, essas lâmpadas permitem um controle total sobre a intensidade e temperatura da luz, que pode ser ajustada entre 2.700K a 6.500K - proporcionando o ambiente perfeito para cada ocasião.