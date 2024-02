Publicado 25/02/2024 11:00

Com os dias quentes de verão e ambientes mais úmidos, aumenta a preocupação com a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como a dengue. E em meio ao aumento significativo no número de casos da doença no Rio de Janeiro, buscar por alternativas promissoras para garantir a proteção contra esses insetos se torna inevitável.

dengue - e outros insetos voadores. Com um design inteligente e portátil, ela pode ser facilmente transportada para qualquer ambiente, proporcionando proteção onde quer que se esteja. E uma das opções atualmente em destaque no mercado é a luminária mata pernilongo, disponível em oferta por R$43,90 na Amazon . Além de proporcionar iluminação suave e relaxante, essa luminária utiliza tecnologia de repelência avançada, emitindo ondas ultrassônicas que afastam mosquitos - inclusive o da- e outros insetos voadores. Com um design inteligente e portátil, ela pode ser facilmente transportada para qualquer ambiente, proporcionando proteção onde quer que se esteja.

Outra alternativa eficaz é o kit de repelentes de citronela natural Salutar , disponível por R$41,27. Com um cheirinho incrível, esse kit protege o ambiente de moscas, mosquitos e pernilongos, incluindo o temido Aedes aegypti. Ele deve ser amplamente utilizado na limpeza de superfícies laváveis, garantindo tranquilidade e bem-estar sem os incômodos "zumbidos" de pernilongos.

Já para uma proteção ainda mais duradoura, o kit com 2 repelentes elétricos líquidos SBP é uma excelente escolha, com oferta por R$34,98 - também na Amazon. Cada refil é capaz de repelir o mosquito da dengue por até 45 noites, proporcionando horas tranquilas de sono - sem a necessidade de troca constante. Compatível com todos os aparelhos SBP do mercado, oferece conforto e praticidade para a família.