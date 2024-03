Chinelo Havaianas Slide Stradi - Reprodução / Amazon

Publicado 08/03/2024 16:00

A temporada de promoções em calçados na Amazon está de volta! E desta vez os amantes de chinelos Havaianas têm o que comemorar. Isso porque uma seleção exclusiva de ofertas está disponível por tempo limitado, oferecendo descontos tentadores em uma variedade de modelos da marca.

Havaianas, destaca-se o " Entre as ofertas em, destaca-se o " chinelo Slide Stradi ", com um impressionante desconto de R$80 , agora disponível a partir de R$40,40. Esse modelo combina estilo e conforto em uma única tira, tornando-o ideal para diversas ocasiões do dia a dia. Com um solado anatômico, garante conforto para os pés, possuindo ainda uma gama de cores para escolher.

Outra oferta imperdível é a do " chinelo Slim Gloss ", com um desconto de R$20 , agora disponível a partir de R$25. Esse modelo brilhante, com glitter metalizado nas tiras e na sola, é perfeito para aqueles que desejam adicionar um toque de glamour aos looks. Tendo também uma variedade de cores vibrantes, o modelo é uma escolha que certamente vai tirar qualquer pé da monotonia.

E para os amantes dos clássicos, não podemos esquecer do " chinelo Havaianas Brasil ", disponível em uma oferta exclusiva a partir de R$34,68 . Inspirado na Copa do Mundo de 1998, esse modelo se tornou parte integrante da cultura brasileira, com sua confortável forma e o destaque para a bandeira do Brasil na tira e o filete colorido na sola.