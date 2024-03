Teclado HyperX Alloy Origins PBT - Reprodução / Amazon

Publicado 14/03/2024 17:30

Semana do Consumidor está trazendo grandes oportunidades para os entusiastas de jogos, tendo descontos significativos em uma ampla gama de acessórios gamer. Se você está em busca de atualizar seu setup de jogo, esta é a hora perfeita para garantir equipamentos de qualidade por preços acessíveis na Amazon.

gamer oferece uma experiência de digitação premium, com conjuntos de teclas duráveis PBT que garantem legibilidade a longo prazo, teclas mecânicas responsivas projetadas para até 80 milhões de toques e uma estrutura sólida de alumínio - além de efeitos de iluminação RGB personalizáveis através do software HyperX NGENUITY. Entre as ofertas imperdíveis, destaca-se o teclado HyperX Alloy Origins PBT, disponível com um desconto de 32% , agora por R$399,90. Esse tecladooferece uma experiência de digitação premium, com conjuntos de teclas duráveis PBT que garantem legibilidade a longo prazo, teclas mecânicas responsivas projetadas para até 80 milhões de toques e uma estrutura sólida de alumínio - além de efeitos de iluminação RGB personalizáveis através do software HyperX NGENUITY.

Para uma experiência de jogo ainda mais imersiva, o mouse gamer HyperX com 6 botões está com 27% de desconto , por apenas R$349,90. Com tecnologia sem fio de nível de jogo, design ultraleve e até 100 horas de duração da bateria, esse mouse oferece desempenho excepcional e durabilidade para sessões de jogo mais intensas.

E se você está precisando de um novo headset, o XZONE está com 40% de desconto , saindo por apenas R$89,90. Com iluminação RGB, microfone removível e controle de volume no cabo, esse headset oferece versatilidade e conforto para horas de jogo sem interrupções.