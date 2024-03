Fones de ouvido entram em oferta no Dia do Consumidor - Reprodução / Freepik

Fones de ouvido entram em oferta no Dia do Consumidor Reprodução / Freepik

Publicado 15/03/2024 16:00

Neste Dia do Consumidor , uma oportunidade imperdível se apresenta para os amantes de música e tecnologia: descontos exclusivos em uma seleção especial de fones de ouvido na Amazon. Com até 38% OFF, essa é a chance de adquirir produtos de qualidade por preços irresistíveis.

fones de ouvido, o Entre as ofertas destacadas de, o modelo Earbud AIWA surge com um atrativo desconto de 38% , disponível por R$189,90. Esse modelo, conhecido como AWS-BBS-02, combina um som poderoso com um design compacto, ideal para acompanhar as playlists favoritas em qualquer lugar. Com recursos como “Modo Baixa Latência” para a sincronização perfeita de áudio e vídeo, proteção IPX5 contra água e suor, e uma bateria de longa duração de até 30 horas, esse fone é uma escolha versátil para atividades diárias e prática esportiva.

Outra oferta imperdível é o headphone Bluetooth AIWA, com um desconto de 29% , agora disponível por R$219. Com cancelamento ativo de ruído (ANC) e som de alta qualidade, esse headphone proporciona uma experiência sonora imersiva. Possui uma bateria de alto desempenho que oferece até 28 horas de uso contínuo, integração com assistentes de voz e design ajustável - e dobrável - para facilitar o transporte.

Já para aqueles que buscam uma opção de qualidade com preço acessível, o headphone Bluetooth 5.1 ELG oferece uma redução de 12% do preço na Amazon, agora disponível por R$193,32. Com componentes de última geração que proporcionam alta fidelidade sonora e graves marcantes, esse fone promete momentos agradáveis de entretenimento. Leve, confortável e equipado com microfone integrado e botões de comando para maior praticidade, esse modelo é uma escolha versátil para uso diário.