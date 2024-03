Escova Secadora Philco PES19SG - Reprodução / Amazon

Escova Secadora Philco PES19SGReprodução / Amazon

Publicado 17/03/2024 11:00

As promoções continuam aquecidas durante a Semana do Consumidor Amazon - que chega ao fim nesta segunda-feira (18). E, desta vez, os holofotes estão voltados para as escovas secadoras, itens indispensáveis na rotina de cuidados capilares. Com descontos atrativos, marcas renomadas oferecem opções que prometem praticidade e eficiência para o dia a dia.

escovas secadoras, o Dentre as promoções de, o modelo rotativo Beauty Shine Philco desponta com uma redução de 36% no preço , agora disponível por R$207,82. Essa versátil escova não apenas seca os fios, mas também os modela, alisa e dá volume em questão de minutos. Com duas velocidades e opções de giro horário e anti-horário, atende às diversas necessidades de estilização, tornando-se ideal para qualquer tipo de cabelo.

Outra oferta imperdível é a da escova secadora Britânia BEC02PR, com desconto de 25% , custando agora R$104 - por tempo limitado. Equipada com três temperaturas e duas velocidades, além de íons Tourmaline para maior eficiência na secagem e modelagem dos fios. Seu revestimento em cerâmica garante cabelos mais hidratados, enquanto o cordão giratório de 1,80m oferece liberdade de movimento durante o uso.

A opção da Soft Britânia também está em destaque, com 13% de desconto , saindo por R$129. Com chave seletora de tensão para adaptar-se às diferentes redes elétricas, essa escova secadora garante segurança e praticidade. Contudo, é essencial seguir as orientações de uso para garantir seu pleno funcionamento e durabilidade.

Por fim, mas não menos importante, a escova secadora Philco PES19SG - acompanhada de três acessórios - está disponível por R$277,90. Com bocais específicos para secagem e modelagem, proporciona diferentes estilos de penteado, desde um aspecto mais liso até movimentos mais volumosos.