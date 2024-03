Chocolates - Reprodução / Freepik

Publicado 16/03/2024 09:00

Nesta Páscoa, os amantes de chocolate têm um motivo extra para celebrar: os deliciosos chocolates Nestlé estão em oferta na Amazon, prontos para serem o presente ideal para compartilhar ou saborear sozinho.

chocolates, destaca-se a Entre as promoções irresistíveis de, destaca-se a caixa com 22 unidades de de 25g do Nestlé Alpino , com um desconto de 22% - saindo por apenas R$48,51. Com seu típico sabor dos Alpes Suíços e uma textura cremosa que derrete na boca, o Alpino é uma escolha clássica e deliciosa.

Outra opção é a caixa com 22 chocolates de 25g do Nestlé Classic , com um desconto de 18%, disponível por R$50,39. Com o mais puro e clássico chocolate ao leite da Nestlé, essa é uma escolha certeira para quem busca um sabor tradicional e reconfortante.

Já para aqueles que gostam de variedade, a caixa de bombons Especialidades Nestlé com 251g é uma excelente opção, com um preço especial de R$15,29. Com uma seleção dos maiores sucessos da Nestlé, como Prestígio, Alpino, Suflair, Classic ao Leite, Galak, Lollo, Charge, Sensação, Chokito, Smash e Negresco, essa caixa é perfeita para agradar a todos os gostos.

E se a preferência for por chocolate meio amargo, não dá para perder a barra de 1Kg da Nestlé , em oferta por apenas R$51. Ideal para usar em sobremesas ou para presentear alguém especial, essa barra é uma escolha versátil e deliciosa.