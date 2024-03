Diferente modelos de copos térmicos estão em promoção - Reprodução / Freepik

Publicado 23/03/2024 09:00



Uma variedade de opções de copos térmicos para manter suas bebidas na temperatura ideal está disponível por tempo limitado na Amazon. E dentre as promoções em destaque, destaca-se o c Uma variedade de opções de copos térmicos para manter suas bebidas na temperatura ideal está disponível por tempo limitado na Amazon. E dentre as promoções em destaque, destaca-se o c opo térmico Coleman de 600ml , em uma vibrante cor azul e com 50% de desconto - agora disponível por R$99,90.

Esse copo térmico Coleman, feito de aço inox 18/8 e com isolamento a vácuo de parede dupla, vem equipado também com uma tampa de acrílico transparente e um prático abridor de garrafa integrado ao fundo. Com a capacidade de manter a bebida gelada por até 15 horas e sem transferir temperatura, é uma escolha confiável para quem busca praticidade e eficiência.

Para os apreciadores de cerveja ou café, o copo térmico com tampa e capacidade para 473ml está com 26% de desconto , custando agora apenas R$30,98. Disponível em diversas cores, esse modelo preserva o estilo aventureiro sem abrir mão da descontração. Com resistência e durabilidade garantidas, mantém a temperatura da sua bebida por até 4 horas - seja gelada ou quente.

Outra opção em destaque é o copo térmico Street Contigo de 414ml , disponível na elegante cor preta e com 23% de desconto , agora por R$84,09. Fabricado em aço inoxidável com isolamento a vácuo, esse copo mantém as bebidas quentes por até 5 horas ou geladas por até 15 horas. E com a tampa à prova de respingos e base antiderrapante, é a escolha ideal para desfrutar de uma cerveja na praia ou um drink na piscina, sem preocupações.