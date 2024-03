Super airfryer inox Philco PFR2200P - Reprodução / Amazon

Publicado 27/03/2024 00:00

Para quem busca praticidade e eficiência na cozinha, a fritadeira airfryer Oven Philco PFR2200 surge como uma solução versátil e moderna. Com capacidade para 12 litros, esse modelo combina as funções de forno e airfryer, oferecendo a possibilidade de fritar e assar uma variedade de alimentos sem deixar resíduos indesejáveis na cozinha.

E para além de suas funcionalidades principais de airfryer, destacam-se os recursos adicionais que agregam máximo valor ao produto. A função de desidratar, por exemplo, preserva o sabor dos alimentos sem comprometer seu valor nutricional; enquanto a função de reaquecimento proporciona praticidade no dia a dia culinário.

Já o timer programável - com desligamento automático após 90 minutos - e o controle de temperatura ajustável de 80°C a 200°C, garantem precisão no preparo das receitas com o eletroportátil.

Acompanhando a airfryer, encontram-se ainda acessórios essenciais para facilitar o processo de cozimento , como duas assadeiras rasas, um cesto antiaderente com capacidade para 3,5 litros e uma bandeja coletora de gordura e migalhas.