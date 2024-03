Bombons de chocolate Ferrero Rocher - Reprodução / Pixabay

Publicado 29/03/2024 16:00

Com a proximidade da Páscoa, uma das marcas mais queridas pelos amantes de chocolate, Ferrero Rocher, já está um pouco mais acessível para os consumidores. Isso porque suas caixas de bombons estão com descontos exclusivos na plataforma da Amazon, proporcionando oportunidades únicas de presentear com sofisticação e sabor.

Páscoa disponíveis, destaca-se a Entre as ofertas dedisponíveis, destaca-se a caixa com 8 unidades de bombons Ferrero Rocher, agora com 16% de desconto , sendo oferecida por apenas R$20,99. A caixa dourada, que é uma verdadeira elegância para presentear, contém bombons cobertos com chocolate e avelãs picadas, além de um recheio cremoso e uma avelã inteira - caracterizando o sabor incomparável da marca italiana Ferrero.

Para aqueles que desejam um pouco mais, há também o kit com 3 caixas, cada uma contendo 12 unidades de bombons Ferrero Rocher, em oferta por R$125,99 . Com um total de 450g de pura delícia, esse kit é perfeito para compartilhar momentos especiais, destacando-se pela combinação única de sabores e pela elegância de sua apresentação.

E para os verdadeiros apreciadores, a caixa com 48 unidades de Ferrero Rocher é uma excelente opção, especialmente agora que está em oferta por apenas R$119,90. Composta por 16 pacotes, cada um contendo 3 bombons, totalizando 48 unidades, essa oferta é irresistível para quem busca presentear com sofisticação e qualidade em cada mordida.