Cachorro tomando banho no pet shopReprodução / Freepik

Edu Rolemberg erolemberg@adverge.com.br

Publicado 01/04/2024 16:00

A Amazon acaba de anunciar uma promoção imperdível para quem é tutor de pet: shampoos para cachorros estão com descontos que chegam a até 37% em variadas fragrâncias. Mas é bom correr! Pois a oferta é por tempo limitado.

Dentre as ofertas dedestacadas, encontra-se o " shampoo antibacteriano Agener União Dr.Clean Cloresten 500ml ". Com um preço de R$118,90, esse produto é ideal para o controle das infecções causadas por fungos e bactérias - sendo indicado para cães e gatos. O shampoo ainda auxilia na saúde da pelagem e da pele dos animais. Isso porque sua fórmula, à base de clorexidine e miconazol, proporciona um amplo espectro de ação contra as infecções bacterianas e fúngicas.