Liquidificador processador Black+DeckerReprodução / Amazon

Publicado 05/04/2024 16:00

Para fechar a semana com chave de ouro, nesta sexta-feira o O Dia Mais preparou uma curadoria especial com produtos da renomada marca Black+Decker, disponíveis por tempo limitado com descontos exclusivos.

Black+Decker, destaca-se a " Dentre as ofertas, destaca-se a " cafeteira com jarra em inox ", proporcionando um desconto de 20% para o consumidor, agora por R$319,99. Com capacidade para até 30 cafezinhos e programação de até 24 horas, é a aliada perfeita para momentos de café em família ou no escritório.

Outra oportunidade imperdível é a do " ferro de passar roupas Black+Decker ", com um desconto de R$25, agora por R$145,89. Com base antiaderente e tecnologia de vapor vertical, mantém as roupas impecáveis de maneira rápida e prática.

Para quem busca praticidade na cozinha, o " liquidificador processador Black+Decker " é outra excelente escolha, com 21% de desconto, por apenas R$236,75. Compacto e eficiente, é ideal para preparar sucos, vitaminas e molhos com facilidade.

E para manter o ambiente sempre agradável, o " umidificador de ar Black+Decker " está em oferta por R$242,101, com 10% de desconto. Possui tecnologia ultrassônica e capacidade de até 4 litros, sendo perfeito para manter a umidade do ar em níveis ideais.