Disco de vinil Madame X de Madonna - Reprodução / Amazon

Disco de vinil Madame X de MadonnaReprodução / Amazon

Publicado 08/04/2024 16:00

Madonna, a icônica rainha do pop, está prestes a brilhar nos palcos brasileiros com o aguardado show gratuito marcado para o dia 4 de maio, na praia de Copacabana, Rio de Janeiro. E enquanto os fãs aguardam ansiosamente por esse momento, o varejo online já oferece uma oportunidade única para entrar no clima e celebrar o legado musical da diva.

Madonna estão disponíveis a preços promocionais, com entrega gratuita garantida para todo o país. Entre as ofertas mais tentadoras, destaca-se o lendário " Isso porque alguns álbuns clássicos deestão disponíveis a preços promocionais, com entrega gratuita garantida para todo o país. Entre as ofertas mais tentadoras, destaca-se o lendário " Bedtime Stories ", o sexto álbum da cantora, em formato de disco de vinil por R$233,64 - o mais vendido da Amazon. Lançado em outubro de 1994, esse álbum cativou o público com sua fusão de pop e R&B, trazendo o toque de suavidade que consagrou a carreira da artista.

Já para os colecionadores e fãs mais dedicados, o " Rebel Heart (Deluxe) " oferece uma experiência única. Disponível em disco de vinil por R$535 e CD de áudio por R$167,85 com entrega Amazon Prime gratuita, essa edição deluxe contém cinco faixas bônus e uma capa exclusiva, tornando-se uma adição valiosa para qualquer coleção.

E para reviver os momentos mágicos da inesquecível turnê "Madame X", o conjunto com 3 LPs "Madame X (Live)" é uma escolha imperdível. Com 22 faixas gravadas ao vivo em Lisboa, Portugal, durante a turnê de mesmo nome, esse conjunto oferece performances hipnotizantes de sucessos como "Vogue", "Like A Prayer" e "Frozen", além de faixas do álbum "Madame X". Por R$566,83, os fãs podem vivenciar toda a energia e emoção dessa obra única.