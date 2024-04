Cafeteira Temp 15 xícaras Britânia - Reprodução / Amazon

Publicado 10/04/2024 16:00

Com a chegada da temporada de promoções na gigante do comércio online, a Amazon, os amantes do café têm motivos para comemorar: cafeteiras e chaleiras estão com descontos tentadores por tempo limitado, proporcionando aos consumidores a oportunidade de renovar ou adquirir equipamentos para preparar suas bebidas favoritas com mais praticidade e economia.

cafeteira elétrica Entre as ofertas destacadas, está aelétrica Pratic Mondial , disponível por R$109,90. Essa cafeteira tem capacidade para preparar até 20 xícaras de café, com uma jarra em vidro que facilita a limpeza e não retém resíduos ou odores indesejados. Seu sistema corta-pingos permite ainda que a jarra seja retirada durante o preparo, mantendo o café quente por mais tempo. E com o indicador de nível de água no reservatório, além de uma base com aquecimento, essa cafeteira proporciona praticidade e eficiência na hora de preparar o café do dia a dia.

Outra opção em destaque é a cafeteira Temp Britânia , oferecida por R$148,14. Com filtro permanente e sistema corta-pingo, essa cafeteira tem capacidade para 15 xícaras, ideal para quem gosta de compartilhar o café com a família ou os amigos.

Já para aqueles que preferem uma chaleira elétrica , a oferta da vez é a da chaleira elétrica Contrast Cadence, por apenas R$110,68. Com capacidade máxima de 1,7 litros e indicador de LED, essa chaleira é extremamente portátil e pode ser facilmente levada da base para a mesa após a fervura.