Artigos de pet shop estão em promoção na AmazonReprodução / Freepik

Publicado 13/04/2024 09:00

Com a popularização cada vez mais acelerada do comércio online, os tutores de animais de estimação têm uma nova maneira de cuidar dos seus companheiros de quatro patas: os pet shops virtuais. E entre as opções disponíveis no mercado, a Amazon se destaca com promoções exclusivas e uma variedade de produtos para atender às necessidades dos pets.

Dentro do catálogo de produtos oferecidos pelo pet shop da gigante varejista, os shampoos para cães ganham destaque especial nesta semana. Com descontos e entregas rápidas, os tutores encontram uma maneira conveniente e econômica de manter seus pets limpos e cheirosos.

Entre as ofertas em destaque, está o shampoo Clorexidina World (500ml) , que aparece com um preço especial de R$20,49. Além de limpar, esse produto oferece ação antisséptica, antisseborreica, fungicida e antiqueda, graças ao óleo de jojoba em sua composição - que também hidrata e acalma a pele irritada dos pets.

Outra opção é o shampoo antibacteriano Dr.Clean Cloresten (500ml) , por R$116,90. Indicado para cães e gatos, esse produto auxilia no controle de infecções causadas por fungos e bactérias, contribuindo para a saúde da pelagem e da pele dos animais.

Para os tutores que buscam uma opção suave e versátil, o shampoo Beeps Neutro (500ml) é uma excelente escolha, agora por apenas R$31,37. Com um aroma agradável de maçã verde, esse produto limpa suavemente a pelagem, deixando-a macia e fofinha.