Bolas e acessórios para jogar altinha na praia estão em oferta por tempo limitadoReprodução / Freepik

Edu Rolemberg

Publicado 25/04/2024



À medida que as ondas quebram suavemente na costa fluminense, os entusiastas dos esportes de praia se reúnem para desfrutar de momentos de diversão e competição. E para aqueles que procuram aprimorar suas habilidades na altinha, há uma variedade de ofertas disponíveis para garantir que estejam prontos para o desafio.

E uma das ofertas em destaque é a bola de futevôlei Luke Sports , atualmente em promoção por tempo limitado. Por apenas R$99, essa bola é uma escolha versátil, perfeita não apenas para altinha, mas também para outros esportes de praia. Com sua composição de poliuretano e processo de vulcanização, oferece durabilidade, resistência à água e precisão nos movimentos - essenciais para dominar a arte da

Outra opção atraente é a bola de futevôlei Penalty, com um desconto especial de 33% . Por R$195, essa bola é projetada exclusivamente para futevôlei e altinha, com uma construção sem costuras e resistência à água, garantindo durabilidade e desempenho de alto nível em todas as partidas.