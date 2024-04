Kits cervejeiros são opções de presente para o Dia das Mães - Reprodução / Freepik

Kits cervejeiros são opções de presente para o Dia das Mães Reprodução / Freepik

Edu Rolemberg erolemberg@adverge.com.br

Publicado 26/04/2024 16:00

Para aqueles que têm uma mãe que aprecia uma boa cerveja gelada, encontrar o presente perfeito para celebrar o Dia das Mães pode ser uma tarefa divertida. Entre as diversas opções disponíveis no mercado, é possível encontrar desde acessórios que valorizam a experiência de degustação até cervejas artesanais de qualidade que certamente irão agradar os paladares mais exigentes.

Para começar, a cervejeira Eos Bierhaus surge como uma escolha moderna e sofisticada. Com um design elegante e funcionalidades avançadas - como controle eletrônico preciso de temperatura e porta de vidro triplo Full Glass - essa cervejeira proporciona o armazenamento ideal para manter as bebidas sempre na temperatura certa para servir. Com capacidade para até 127 latas de 350ml, essa é ideal para quem gosta de manter uma variedade de bebidas sempre à disposição. Está em oferta por R$1.838,98 , podendo ser parcelada em 10X sem juros.