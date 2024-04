Panificadora Multipane Britânia - Reprodução / Amazon

Panificadora Multipane BritâniaReprodução / Amazon

Publicado 30/04/2024 16:00

panificadora Multipane da Britânia , com seu design elegante e funcionalidade intuitiva, é uma solução prática para os amantes da panificação caseira. Dotada de 550W de potência, simplifica o processo de preparação de pães frescos, proporcionando resultados deliciosos com facilidade.

panificadora Multipane se destaca pela sua versatilidade. Seus Com a capacidade de amassar, descansar e assar, aMultipane se destaca pela sua versatilidade. Seus 12 programas pré-configurados permitem a elaboração de uma ampla variedade de pães, doces, salgados, geleias e até panetones, atendendo aos mais diversos gostos e preferências culinárias. E sua função de programação - com até 13 horas de antecedência - oferece conveniência, permitindo que se acorde já com o aroma irresistível de pão fresco todas as manhãs.

Possui três ajustes de cor do pão, dando para personalizar o grau de tostagem de acordo com as preferências individuais e garantindo que cada pão seja preparado exatamente como se espera. Já o revestimento antiaderente facilita a limpeza após o uso, enquanto o painel digital proporciona uma experiência de uso intuitiva e moderna.