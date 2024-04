Robô aspirador Praticci da Agratto - Reprodução / Amazon

Publicado 29/04/2024 16:00

robô aspirador Agratto está de volta entre as ofertas de destaque desta semana, oferecendo uma solução prática e eficiente para a limpeza doméstica. Com seu design super slim e tecnologia avançada, esse é um modelo que se destaca como uma opção acessível e funcional para quem busca praticidade na hora da limpeza.

robô aspirador Possui uma bateria de alta eficiência que proporciona até 90 minutos de autonomia, sendo capaz de realizar uma limpeza completa do ambiente. O Praticci da Agratto aspira poeiras, pelos, cabelos e detritos embaixo de móveis, graças à sua altura reduzida de apenas 7,3cM - enquanto sua capacidade de sucção de até 1800PA garante uma limpeza eficaz em diferentes tipos de superfícies.

E esse aspirador 3 em 1 conta ainda com um modo de limpeza “zig-zag”, permitindo uma distribuição aleatória pelo ambiente e garantindo a cobertura de toda a área a ser limpa. Já as funcionalidades especiais - como baixo nível de ruído, captura de pelos de animais de estimação e contentor destacável - faz com que o aparelho seja uma opção versátil e eficiente.