Cooktop Philco automático - Reprodução / Amazon

Cooktop Philco automáticoReprodução / Amazon

Edu Rolemberg erolemberg@adverge.com.br

Publicado 02/05/2024 16:00

A modernização da cozinha pode ser uma prioridade para muitos lares. Um dos elementos-chave de renovação, sem gastos exorbitantes, é um cooktop. E pensando nos consumidores que pretendem dar um upgrade no próprio ambiente, a Amazon está oferecendo uma oportunidade imperdível: o cooktop Philco automático está em promoção por R$449,90

E esse modelo de cooktop da Philco é uma escolha que une beleza e eficiência. Com uma tampa em vidro temperado de 8mm de espessura e acabamento bisotê, adiciona um toque de sofisticação qualquer cozinha. As trempes esmaltadas, por sua vez, garantem não só resistência, mas também facilitam a limpeza.

Com 5 queimadores, o cooktop Philco oferece versatilidade na hora de cozinhar. Destaque para o queimador com tripla chama de 3600W, ideal para pratos que exigem alta potência. Mas conta ainda com 2 queimadores rápidos de 3000W e 2 semi-rápidos de 1750W, atendendo às diversas necessidades culinárias. E o acendimento inteligente automático simplifica o uso, tornando sua experiência na cozinha mais prática.