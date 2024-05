Jogos estão em oferta para presentar uma mãe gamer - Reprodução / Freepik

Publicado 05/05/2024 11:00

Com a proximidade do Dia das Mães, muitos se dedicam à busca pelo presente ideal, procurando por algo que vá além do convencional. E para aqueles que têm mães que encontram alegria nos mundos virtuais dos jogos, há uma infinidade de opções cativantes em promoção na Amazon.

gamer - sem pesar no bolso. Nesta reportagem, O Dia Mais preparou uma seleção de ofertas irresistíveis em jogos para PS4, podendo ser a oportunidade de surpreender e encantar a sua mãe- sem pesar no bolso.

Entre as oportunidades tentadoras, destaca-se " Horizon Forbidden West Edição ", uma narrativa envolvente que mergulha os jogadores em uma jornada épica de ação e RPG. Com um desconto impressionante de 67%, esse título oferece não apenas entretenimento, mas uma experiência imersiva por um preço acessível de apenas R$99. No game, em um mundo à beira do colapso, os jogadores são desafiados a desvendar mistérios, enfrentar perigos e restaurar a ordem ao lado da destemida Aloy.

Outra opção imperdível é " Hogwarts Legacy ", uma aventura mágica que transporta os jogadores para o universo encantado de Harry Potter. Com um desconto de 18%, esse jogo está disponível por R$246,90, proporcionando aos fãs a oportunidade de explorar livremente os corredores de Hogwarts - enfrentando desafios emocionantes e descobrindo segredos ocultos.

Para aqueles que buscam uma dose de nostalgia e diversão clássica, " Crash N Sane Trilogy " é uma escolha certeira. Repleto de desafios e momentos memoráveis, está saindo por apenas R$169,72 - oferecendo uma viagem pelo tempo aos dias de glória dos videogames.