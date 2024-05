TVs estão em oferta na Amazon para o Dia das Mães - Reprodução / Freepik

TVs estão em oferta na Amazon para o Dia das MãesReprodução / Freepik

Publicado 07/05/2024 16:00

Nesta semana de celebração do Dia das Mães, a Amazon preparou uma verdadeira festa para aquelas que são apaixonadas por tecnologia e entretenimento. E em meio a uma variedade de opções em oferta - que cabem nos bolsos dos filhos - as TVs se destacam como presentes ideais, combinando inovação, qualidade e diversão para toda a família.

Entre as ofertas imperdíveis de, está a smart Philco de 32 polegadas , atualmente disponível por R$899,90 e podendo ser parcelada em 10X sem juros. Com ela, é possível conectar-se à internet e desfrutar de uma vasta gama de conteúdos através de serviços de streaming como Netflix, Globoplay, Prime Video , entre outros. Equipada com Sistema de som Dolby Digital e processador quad-core, proporciona uma experiência de áudio e vídeo imersiva, enquanto suas múltiplas conexões garantem praticidade e versatilidade no uso.