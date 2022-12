Argentina vai disputar mais uma final de Copa - AFP

Argentina vai disputar mais uma final de CopaAFP

Publicado 14/12/2022 13:22

Catar - Bicampeã do mundo, a Argentina irá disputar no próximo domingo, às 16 horas (no horário de Brasília) mais uma final de Copa. Em busca do título que não vem desde 1986, a seleção sul-americana também entrará em campo para evitar igualar uma marca negativa na competição: a de se tornar a seleção com mais vices consecutivos em Mundiais.

Atualmente, essa escrita acompanha apenas a seleção da Holanda, que foi vice-campeã em 1974, 1978 e 2010. A Laranja Mecânica jamais conseguiu levantar a taça da Copa do Mundo. Vice em 1990 e em 2014, a Argentina tem uma marca igual a Tchecoslováquia, que foi vice-campeã em 1934 e em 1962, e a Alemanha, que foi vice-campeã de forma consecutiva em 1982 e 1986.

Além dos dois últimos vice-campeonatos, o hermanos também ficaram em segundo lugar em 1930, porém, depois disso faturaram dois títulos nas finais que disputaram posteriormente. Em 1978, em casa, a Argentina derrotou a Holanda e foi campeã pela primeira vez. Já em 1986, sob o comando de Maradona, no México, a equipe sul-americana derrotou a Alemanha e levou o bi.