Messi terá mais uma oportunidade de conquistar a Copa do MundoJUAN MABROMATA / AFP

Publicado 13/12/2022 23:05

Messi encantou o mundo mais uma vez nesta terça-feira (13). Com uma grande atuação, o camisa 10 argentinou guiou a Argentina na vitória contra a Croácia por 3 a 0, garantindo a vaga na final da Copa do Mundo do Catar. Escolhido como melhor jogador da partida, o atleta recebeu muitos elogios e até mesmo de um brasileiro que já foi o melhor do mundo.

Através de sua conta no Instagram, Rivaldo declarou apoio a Argentina na final da Copa do Mundo por conta de Lionel Messi, enaltecendo o camisa 10 argentino e suas atuações na maior competição do mundo. O pentacampeão brasileiro foi claro ao dizer que tira o chapéu para Lionel.

"Já não temos o Brasil nem o Neymar nesta final de Copa, então vou ficar com a Argentina. Sem palavras para você, Messi. Você já merecia ser campeão do mundo antes, mas Deus sabe de todas as coisas e vai te coroar neste domingo. Você merece este título pela pessoa que você é e pelo maravilhoso futebol que sempre jogou. Tiro o chapéu para você. Que Deus te abençoe", afirmou.

Com a classificação para a finalíssima da Copa do Mundo, a Argentina agora aguarda pelo vencedor do confronto entre França e Marrocos para conhecer seu próximo adversário. A final será realizada no próximo domingo (18), ao 12h, no Estádio Lusail.