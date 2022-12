Luka Modric lamentando a derrota da Croácia para a Argentina na Copa do Mundo - Anne-Christine POUJOULAT / AFP

Publicado 13/12/2022 21:26 | Atualizado 13/12/2022 21:29

Após a derrota por 3 a 0 para a Argentina e a eliminação na semifinal da Copa do Mundo, nesta terça-feira (13), o meia Modric desabafou sobre a atuação ruim da Croácia, mas ficou na bronca com a arbitragem.

O motivo da irritação de Modric foi com o pênalti marcado a favor da Argentina logo no início do jogo. Segundo ele, a penalidade foi marcada em um momento-chave da partida.

"Esse foi com certeza um momento-chave porque estávamos bem, controlando a partida. E em seguida veio esse escanteio para nós que o árbitro não marcou e depois ele viu o pênalti que na minha opinião não foi. Porque ele chuta e se choca com nosso goleiro, vai em cima dele. Não posso acreditar que ele marcou esse pênalti. Mas enfim, já foi. Não podemos mudar isso", afirmou Modric.

Modric, no entanto, mostrou que não quer se abalar com a eliminação e já projeta o duelo pelo terceiro lugar da competição, enfrentando o perdedor do confronto entre França e Marrocos, que acontecerá nesta quarta-feira (14).

"Não deu, mas é preciso se recuperar e tentar vencer a próxima partida, que vale o terceiro lugar. Estamos tristes. Esperávamos estar em outra final mas não aconteceu. Temos que parabenizar a Argentina", concluiu.