Messi e Suárez jogaram juntos por seis anosAFP

Publicado 13/12/2022 19:11

Catar - Um dos destaques da Argentina na vitória sobre a Cróacia, o atacante Lionel Messi foi bastante elogiado por torcedores ao redor do planeta. O craque recebeu homenagens até mesmo de ex-companheiros, como o uruguaio Luis Suárez, que rasgou elogios ao camisa 10.

"Você não se cansa de demonstrar que é o melhor do mundo. Que o mundo todo pare para aplaudir todo o que este rapaz Messi dá ao futebol. Impressionante, amigo!", destacou.

Luiz Suárez jogou junto de Messi por seis anos no Barcelona. Ao lado de Neymar, ficaram conhecidos por conta do trio "MSN", que conquistou três Copas do Rei, dois Campeonatos Espanhóis, uma Supercopa da Espanha, uma Liga dos Campeões da Europa e um Mundial de Clubes da Fifa.

Com o gol marcado em cima da seleção da Cróacia, Lionel Messi alcançou Kylian Mbappé na artilharia da Copa do Mundo do Catar, com cinco gols cada.

A Argentina aguarda o vencedor do duelo entre França e Marrocos para conhecer seu adversário na final do Mundial. A grande decisão será realizada no domingo (18), às 12h (horário de Brasília), no Lusail Stadium, em Doha, capital do Catar.