Veja fotos da vitória que garantiu a Argentina na final da Copa do Mundo

Catar - A Argentina é a primeira finalista da Copa do Mundo de 2022. Na tarde desta terça-feira, a seleção sul-americana se classificou para a decisão ao vencer a Croácia, no Estádio Lusail, por 3 a 0. Messi foi o grande nome da partida, com um gol de pênalti e uma jogada genial que originou um dos gols de Julián Álvarez, que marcou duas vezes. Será a sexta vez que os argentinos disputarão uma final do Mundial. Confira as fotos na galeria!

