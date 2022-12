Lionel Messi se tornou o jogador com mais jogos em Copas do Mundo - JACK GUEZ / AFP

Lionel Messi se tornou o jogador com mais jogos em Copas do MundoJACK GUEZ / AFP

Publicado 13/12/2022 17:18

Catar - Lionel Messi tem feito história na Copa do Mundo de 2022. Ao entrar em campo na semifinal contra a Croácia, nesta terça-feira (13), em Lusail, o craque argentino igualou o alemão Lothar Matthäus e se tornou o jogador com mais partidas disputadas na competição, com 25 jogos.

Com a vaga na semifinal, Lionel Messi garantiu a chance de superar Lothar Matthäus em dois caminhos. Em caso de vitória sobre a Croácia, terá a chance de superar o alemão na decisão. Já em caso de derrota para os croatas, teria a oportunidade numa disputa de terceiro lugar.

Messi e Matthäus disputaram cinco Copas do Mundo. O alemão disputou os Mundiais de 1892, 1986,1990, 1994 e 1998, e chegou em três finais, sendo campeão em 1990 e vice em 1982 e 1986. Já o argentino participou em 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022, e foi finalista em 2014.

Além de se tornar o jogador com mais partidas disputadas em Copas do Mundo, Messi bateu outros dois recordes. Ele chegou a 19 jogos como capitão e superou o mexicano Rafa Márquez, além de superar Batistuta como o maior artilheiro da Argentina em Copas.